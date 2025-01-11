В Федеральном исследовательском центре "Единая геофизическая служба РАН" рассказали, что землетрясение произошло в Сочи на глубине 5 километров в 4:47 по киевскому времени. Магнитуда землетрясения составляла 3,5, передает 24 Канал.

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Россиян в Сочи немного потрясло

Сейсмологи поведали, что в эпицентре было 2 – 3 балла. В Сочи чувствовали 2 балла. Источник землетрясения был в 10 километрах на северо-восток от Сочи, 2,3 километра на запад от Красной Поляны и примерно в 4 километрах от Туапсе.

На подземные толчки жаловались местные жители в соцсетях. Они рассказывали, что их дома серьезно трясло.

"Я проснулась сразу. По ощущениям не волнообразно расшатало здание, а будто снизу один удар", – поделились впечатлением одна из жительниц города-курорта. "На Виноградной лежу в постели, сначала был гул, потом немного качнуло", – рассказал сочинец.

К слову, на Кубани землетрясения происходят регулярно из-за движения литосферных плит, которые перемещаются относительно друг друга. Происходит выброс энергии, накопившейся вследствие этого. Незначительные, но регулярные подземные толчки говорят об ослаблении напряжения.

Напомним, что в ночь на 20 сентября в Кемеровской области произошли три землетрясения, магнитудой 4,5.