В сети опубликовал жуткое видео после землетрясения в Турции. На кадрах видно, как обрушивается дом в городе Шанлиурфа, недалеко от границы с Сирией, пишет 24 Канал.

Узнайте больше Турцию и Сирию всколыхнули мощные землетрясения – уничтожены дома, много жертв: все, что известно

Очевидцы показали, как после землетрясения обрушился дом

На видео очевидцев многоэтажка обрушилась буквально в считанные секунды. Находился ли кто-нибудь в здании во время обвала – неизвестно. Так же нет информации, пострадал ли кто-то в результате жуткого инцидента.

Как в Турции обрушился дом: видео

Что известно о землетрясении в Турции и Сирии

В понедельник, 6 февраля, Турцию и Сирию всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 7,8. В Турции сообщили, что в результате стихии пострадали 10 городов.

В обеих странах землетрясение повлекло за собой серьезные разрушения и много жертв. По данным СМИ, по меньшей мере 640 человек погибли в Турции и Сирии. Предварительно более 400 человек получили ранения. К сожалению, количество жертв и пострадавших постоянно растет.

По данным турецких властей, произошло по меньшей мере 20 подземных толчков. В МИД Украины проверяют, есть ли среди пострадавших украинцы. Кроме того, президент Владимир Зеленский предложил помощь турецкой стороне.

Из-за землетрясения в провинции Хатай взорвался газопровод. Также в результате стихии потерпел разрушения исторический замок Газиантеп на юге Турции.

В Евросоюзе заявили о готовности оказать помощь после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. В НАТО сообщили о мобилизации мер в поддержку страны-союзника Турции.