Сильный ветер и снегопад: спасателям в Малатье приходится разбирать завалы из-за суровой непогоды

В турецком городе Малатья, где землетрясение принесло масштабные разрушения, спасатели разбирают завалы в сложных погодных условиях.

Малатья является одним из 10 городов Турции, сильно пострадавших в результате мощных землетрясений. Об этом пишет 24 Канал.

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Спасатели разбирают завалы в снег и холод

В южных провинциях Турции 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла и ряд меньших, но также сильных толчков.

В сети появилось видео, как спасатели ищут выживших в разрушенных зданиях. Поиски усложняют погодные условия – холод и сильный снегопад.

Кроме этого, при разборе завалов упало разрушенное здание. Очевидец успел зафиксировать это на камеру.





Число погибших в Турции возросло

По данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, по состоянию на 16:21 в 10 провинциях Турции погибли по меньшей мере 1 498 человек, еще 7600 получили ранения.

Ожидается, что их число и дальше будет быстро расти, поскольку многие оказались под обломками зданий.