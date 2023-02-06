Малатья є одним із 10 міст Туреччини, яке сильно постраждали внаслідок потужних землетрусів. Про це пише 24 Канал.

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Рятувальники розбирають завали в сніг та холод

У південних провінціях Туреччини 6 лютого трапився потужний землетрус магнітудою 7,4 бала й низка менших, проте також сильних поштовхів.

У мережі з'явилось відео, як рятувальники шукають тих, хто вижив, у зруйнованих будівлях. Пошуки ускладнюють погодні умови – холод та сильний снігопад.

Крім цього, під час розбору завалів, впала зруйнована будівля. Очевидець встиг це зафіксувати на камеру.





Кількість загиблих у Туреччині зросла

За даними агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, станом на 16:21 у 10 провінціях Туреччини загинули щонайменше 1 498 людей, ще 7600 отримали поранення.

Очікується, що їх число й надалі швидко зростатиме, оскільки багато людей опинилися під уламками будівель.