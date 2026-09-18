Как сообщает Главный центр специального контроля, сейсмическое явление было зафиксировано около 01:31 17 сентября 2026 года. Эпицентр подземных колебаний находился на глубине трех километров.

Где произошло землетрясение?

В Самборском районе Львовской области специалисты зарегистрировали подземный толчок магнитудой 2,0 по шкале Рихтера.

Где произошло землетрясение: смотрите на карте

По официальной классификации сейсмологов это землетрясение относится к категории неощутимых для населения.

Специалисты отмечают, что толчки такой силы способны зарегистрировать исключительно высокочувствительные приборы мониторинга.

Для местных жителей подобные колебания остаются совершенно незаметными и не представляют никакой угрозы.

В Самборском районе и прилегающих территориях периодически фиксируются слабые сейсмические импульсы, связанные с особенностями геологического строения региона. Обычно такие явления носят локальный характер и не приводят к разрушениям или повреждениям инфраструктуры.

Напомним, вечером 26 августа в Раховском районе Закарпатской области зафиксировали землетрясение. По данным Главного центра специального контроля, землетрясение произошло около 18:44. Его эпицентр находился на глубине 7 километров, а магнитуда составила 1,7.

Это было уже второе землетрясение в Карпатах в августе.