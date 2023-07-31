По имеющейся информации, зафиксировали его в 14:25:53. Сделали это специалисты Главного центра специального контроля. Они и сообщили о том, что на Закарпатье было землетрясение сегодня, 31 июля.

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Каким было землетрясение на Закарпатье

Известно, что его магнитуда – 2,1. А эпицентр был на глубине 6 километров и в 6 километрах к западу от Свалявы. Если классифицировать подземные толчки, то они относятся к едва ощутимым.

Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах,

– говорят в Главном центре специального контроля.

В ведомстве также отмечают, что землетрясение не угрожал ни населению, ни объектам критической инфраструктуры.

Заметим, что последнее землетрясение в Закарпатье фиксировали несколько месяцев назад. 14 апреля 2023 года его магнитуда была 3,4.

К слову, неделю назад землетрясение зафиксировали в Полтавской области. Его эпицентр был в 20 километрах от областного центра.

Что известно о землетрясении на Полтавщине

По имеющимся данным, землетрясение было зафиксировано в 21:42 23 июля. Его магнитуда достигала отметки в 2,6.

Эпицентр его пролегал в 20 километрах от Полтавы на глубине 7 километров. Оно также классифицировалось как едва ощутимое.

Оно также классифицировалось как едва ощутимое. Обратим внимание, что в предыдущий раз на Полтавщине землетрясение фиксировали 26 мая и 8 июня. Магнитуда подземных колебаний была 3,5 и 3,7 соответственно.

Тем временем сейсмологи получили новую надежду на возможность прогнозировать подземные толчки. Ученые считают, что данные глобальной системы позиционирования (GPS) могут способствовать определению землетрясения.

Причем сделать это за два часа до начала подземных колебаний. Понятно, что это довольно ограниченный промежуток времени. В то же время, этого достаточно, чтобы предупредить людей и сократить количество потенциальных жертв и пострадавших.