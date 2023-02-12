128 часов под руинами: в Турции спасли двухмесячного младенца

С каждым днем надежды найти живых людей под завалами домов после землетрясения в Турции все меньше и меньше. Однако чудеса случаются – после 128 часов после трагедии спасатели смогли найти двухмесячного младенца.

Малыша нашли под завалами в турецком Кахраманмараше. К счастью, после нескольких суток под завалами ребенок выжил.

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Спасатели и местные жители радовались спасению

Ребенок 128 часов был под завалами разрушенного здания в районе Антакья города Хатай. Когда малыша нашли живым, это вызвало радость как у спасателей, так и у местных жителей.

Малыша срочно отвезли в больницу. Сейчас ребенок под наблюдением медиков.

Спасенный из-под завалов малыш: смотрите видео

Чудеса на этом не заканчиваются

В Ислахии после 132 часов пребывания под завалами удалось спасти 4-летнюю девочку, а через 15 минут и ее отца. Первыми словами мужа после спасения были мольбы найти и его жену.

Спустя 133 часа после землетрясения в Кахраманмараше удалось спасти 6-летнюю девочку и ее маму, а также 20-летнего юношу.

Через 135 часов в Хатае нашли живым 30-летнего мужчину и через час спасли еще одного – гражданина Сирии;

Также через 135 часов в Кахраманмараше под завалами обнаружили живую 16-летнюю девушку. Через 2 часа спасатели также обнаружили 57-летнего мужчину и 6-летнего мальчика. Через 138 часов удалось спасти пожилых супругов, а еще через 2 часа 27-летнего мужчину.

Напомним, что землетрясения в Сирии и Турции унесли уже по меньшей мере более 24 тысяч жизней, пострадали десятки тысяч человек. Из-за низких температур надежды на то, чтобы найти под завалами живых людей после третьих суток были очень скудными. Но, к счастью, поступает все больше сообщений о подобных случаях, которые можно только назвать чудом.