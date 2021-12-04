"Земля обетованная" Барака Обамы номинирована на премию Grammy

23 ноября музыкальная премия Grammy объявила номинантов 2022 в 86 номинациях, среди них – аудиокнига Барака Обамы. Лауреаты станут известны 31 января 2022 во время 64-й церемонии награждения. На украинском книга выйдет в издательстве BookChef в январе 2022 года.

Цьогорічних переможців оголосять на церемонії нагородження премії GRAMMY Awards, яку транслюватимуть у прямому ефірі з Лос-Анджелеса в понеділок, 31 січня, напередодні трансляції CBS-TV GRAMMY Awards того самого вечора.

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