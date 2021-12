Цьогорічних переможців оголосять на церемонії нагородження премії GRAMMY Awards, яку транслюватимуть у прямому ефірі з Лос-Анджелеса в понеділок, 31 січня, напередодні трансляції CBS-TV GRAMMY Awards того самого вечора.

Читайте також ТОП 10 книг, які варто прочитати до кінця року

Барак Обама є дворазовим володарем "Ґреммі" за Dreams From My Father і The Audacity of Hope: Thoughts On Reclaiming The American Dream у номінації "Кращий альбом розмовного жанру".

Бестселер у всіх форматах

"Земля обітована" Барака Обами — захоплива, глибоко особиста розповідь про історію становлення — від президента, який надихнув нас повірити в силу демократії.

Книга стала однією з найпродаваніших аудіокниг у 2020 і 2021 роках у світі — і, звісно, світовим бестселером у паперовому й електронному форматі. Українською книга вийде у видавництві BookChef у січні 2022 року.

"У зворушливому, довгоочікуваному першому томі своїх президентських мемуарів Барак Обама розповідає історію своєї неймовірної одіссеї від молодого чоловіка, який шукає свою ідентичність, до лідера вільного світу, описуючи знакові моменти першого терміну його історичного президентства — часу драматичних перетворень і потрясінь", — офіційний сайт книги.