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      Зенитные ракетные войска Украины проводят обучение со стрельбами: фото

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      Учения в подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ
      Учения в подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ / armyinform.com.ua

      В подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ стартовали итоговые тактические учения с боевой стрельбой. В финале учений участники будут отражать массированное воздушное нападение врага, а воздушные цели будут сбивать одновременно 2 зенитных ракетных полка "С-300П" и "Бук-М1", а также отдельные дивизионы "С-125".

      Какова цель учений со стрельбами?

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      • Проверить выучку расчетов во время боевых пусков зенитных управляемых ракет по воздушным целям,
      • мастерство владения тактическими приемами в течение ведения противовоздушной боя,
      • мобильность и слаженность действий личного состава.

      військові навчання ЗСУ
      Тактические учения с боевой стрельбой / Armyinform

      Какая главная особенность учений?

      Главной особенностью нынешних учений является то, что подразделения будут применять современный автоматизированный мобильный командный пункт "Ореанда", рассказал Armyinform начальник зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ генерал-майор Юрий Ставский.

      Это будет первым применением "Ореанды" зенитным ракетным полком в условиях, максимально приближенных к боевым, после поступления его на вооружение. До этого "Ореанда" прошла успешные заводские испытания и показала свою эффективность на подобных учениях прошлых лет.

      "Мы вынуждены постоянно наращивать боевые возможности подразделений зенитных ракетных войск. В этом году в подразделения ЗРВ продолжат поступать восстановленные комплексы различных модификаций типа "С-300", "Бук" и "С-125", – сообщил Ставский.

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      К учениям зенитных ракетных войск также привлекаются авиация и радиотехнические войска.

      Навчання у підрозділах зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ
      Учения в подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ ​/ Armyinform

      Что такое "Ореанда"? Новейшая мобильная автоматизированная система управления (АСУ) силами и средствами авиации, противовоздушной обороны ВСУ. "Ореанда" позволит автоматизировать уровень взаимодействия решений "Воздушное командование" – зенитная ракетная бригада (зенитный ракетный полк). Это крайне важно для современного скоротечного боя по противодействию средствам воздушного нападения. Это, в частности, должно в 2 раза увеличить количество воздушных целей/объектов, сопровождающихся автоматизировано, и в 2 раза уменьшить необходимое время для автоматизированной выдачи целеуказания (с 10 до 5 секунд).

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Оружие
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