Зенітні ракетні війська України проводять навчання зі стрільбами: фото

У підрозділах зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ стартували підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою. У фіналі навчань учасники відбиватимуть масований повітряний напад ворога, а повітряні цілі збиватимуть одночасно 2 зенітні ракетні полки "С-300П" та "Бук-М1", а також окремі дивізіони "С-125".

Яка мета навчань зі стрільбами?

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Перевірити вишкіл розрахунків під час бойових пусків зенітних керованих ракет по повітряних цілях,

майстерність володіння тактичними прийомами впродовж ведення протиповітряного бою,

мобільність та злагодженість дій особового складу.



Тактичні навчання з бойовою стрільбою / Armyinform

Яка головна особливість навчань?

Головною особливістю цьогорічних навчань є те, що підрозділи застосовуватимуть сучасний автоматизований мобільний командний пункт "Ореанда", розповів Armyinform начальник зенітних ракетних військ Командування Повітряних Сил ЗСУ генерал-майор Юрій Ставський.

Це буде першим застосуванням "Ореанди" зенітним ракетним полком в умовах, максимально наближених до бойових, після надходження його на озброєння. До цього "Ореанда" пройшла успішні заводські випробування та показала свою ефективність на подібних навчаннях минулих років.

"Ми змушені постійно нарощувати бойові спроможності підрозділів зенітних ракетних військ. Цього року до підрозділів ЗРВ продовжать надходити відновлені комплекси різних модифікацій типу "С-300", "Бук" та "С-125", – повідомив Ставський.

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До навчань зенітних ракетних військ також залучаються авіація і радіотехнічні війська.



Навчання у підрозділах зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ / Armyinform

Що таке "Ореанда"? Новітня мобільна автоматизована система управління (АСУ) силами та засобами авіації, протиповітряної оборони ЗСУ. "Ореанда" дозволить автоматизувати рівень взаємодії рішень "Повітряне командування" – зенітна ракетна бригада (зенітний ракетний полк). Це вкрай важливо для сучасного швидкоплинного бою з протидії засобам повітряного нападу. Це, зокрема, має у 2 рази збільшити кількість повітряних цілей/об’єктів, що супроводжуються автоматизовано, та у 2 рази зменшити необхідний час для автоматизованої видачі цілевказівки (з 10 до 5 секунд).