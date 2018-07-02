Зеркаль рассказала об ожиданиях от встречи Трампа и Путина

Министерство иностранных дел Украины рассчитывает, что во время встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента России Владимира Путина будет подниматься вопрос украинских политзаключенных, которые находятся в тюрьмах России.

Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль, передает Укринформ.

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"Конечно, на этой встрече будет идти речь о политзаключенных. Это один из вопросов, который мы всегда ставим первым", – отметила она в ответ на вопрос относительно ожиданий от встречи президентов США и России.

Елена Зеркаль добавила, что недавние встречи советника президента США по национальной безопасности, посла Джона Болтона в Москву также поднимался вопрос украинских политзаключенных.

Предстоящая встреча Трампа и Путина должна состояться 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

Напомним, украинскому консулу в Новосибирске Диане Ивановой впервые удалось посетить политзаключенного Кремля Сергея Литвинова, который отбывает срок в колонии под Магаданом.