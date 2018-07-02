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Зеркаль розповіла про очікування від зустрічі Трампа та Путіна

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Заступник глави МЗС Олена Зеркаль
Заступник глави МЗС Олена Зеркаль / Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ України розраховує, що під час зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна буде підніматися питання українських політв'язнів, які знаходять в тюрмах Росії.

Про це заявила заступник глави МЗС Олена Зеркаль, передає Укрінформ.

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"Звичайно, на цій зустрічі йтиме мова про політв'язнів. Це одне з питань, яке ми завжди ставимо першим", – зазначила вона у відповідь на запитання щодо очікувань від зустрічі президентів США і Росії.

Олена Зеркаль додала, що на нещодавні зустрічі радника президента США з національної безпеки, посла Джона Болтона до Москви також порушувалося питання українських політв'язнів.

Майбутня зустріч Трампа та Путіна має відбутися 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі.

Нагадаємо, українському консулу у Новосибірську Діані Івановій вперше вдалося відвідати політв’язня Кремля Сергія Литвинова, який відбуває термін у колонії під Магаданом.

 

Теги: Дональд Трамп Українці в полоні РФ Новини політики Новини Росії Володимир Путін МЗС України
Джерело: 24 Канал
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