Зеркаль розповіла про очікування від зустрічі Трампа та Путіна
Міністерство закордонних справ України розраховує, що під час зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна буде підніматися питання українських політв'язнів, які знаходять в тюрмах Росії.
Про це заявила заступник глави МЗС Олена Зеркаль, передає Укрінформ.
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"Звичайно, на цій зустрічі йтиме мова про політв'язнів. Це одне з питань, яке ми завжди ставимо першим", – зазначила вона у відповідь на запитання щодо очікувань від зустрічі президентів США і Росії.
Олена Зеркаль додала, що на нещодавні зустрічі радника президента США з національної безпеки, посла Джона Болтона до Москви також порушувалося питання українських політв'язнів.
Майбутня зустріч Трампа та Путіна має відбутися 16 липня у столиці Фінляндії Гельсінкі.
Нагадаємо, українському консулу у Новосибірську Діані Івановій вперше вдалося відвідати політв’язня Кремля Сергія Литвинова, який відбуває термін у колонії під Магаданом.