Зеркала, а не окна: почему Россия провалила подготовку войны против Украины

Из-за секретности подготовки так называемой "российской военной операции", а на самом деле – войны против Украины – пострадала ее экспертиза.

Если вы не можете задавать экспертам прямые вопросы и откровенно обсуждать с компетентными людьми полученные ответы, вы неизбежно получите искаженную картину реальности.

"Терпи, моя красавица" Россия уже расплачивается за войну в Украине

Полный "одобрямс"

Российский лидер привык действовать в манере секретных спецопераций, но наступает момент, когда секретность перестает быть синонимом эффективности и становится ее противоположностью.

Это помимо того, что ответ, который подтверждает взгляды начальника, в системе, вроде российской, давать проще и приятнее. А что начальство действительно пустит в ход армию, да еще в таких масштабах, те, кого спрашивали, сами всерьез не верили, поэтому поддакивали.

При этом в течении долгого времени было довольно много открытых разговоров и обсуждений самыми компетентными людьми на разных площадках, того, чем всё это может обернуться. Но в мире, где секретность синоним серьезности, разговоры и публикации на открытых площадках не принимались всерьез.

Российский лидер не мог откровенно обсуждать тему масштабного ввода войск в Украину с достаточно широкими для верного решения кругом лиц - даже военных, не говоря об экономистах , и закономерно получил отражение собственных представлений о реальности, а не более плотный контакт с ней. Зеркала, а не окна.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Россия превзошла Иран по количеству наложенных на нее санкций – смотрите видео: