Это не будет так быстро, как бы они хотели, – Зеркаль о запуске "Северного потока-2"

Партия "Зеленых" в Германии выступает вообще против использования газа как транзитного топлива. Для перехода от ядерной энергетики они не считают, что им нужен газ на такой большой промежуток времени, как запланировано сейчас.

Россияне в такой ситуации пытаются манипулировать. Об этом сообщила в эфире "Перекрестного допроса" бывшая заместитель главы Министерства иностранных дел и экс-советник председателя правления "Нафтогаза" Лана Зеркаль.

Обратите внимание Эксклюзивное интервью Ланы Зеркаль на 24 канале: прямая трансляция

По ее словам, россияне всегда манипулировали тем, что увеличение использования газа в Германии связано с переходом от угольной и ядерной генерации на более экологичные.

Я не думаю, что это (запуск "Северного потока-2" – 24 канал) будет так быстро, как бы они хотели,

– подчеркнула Зеркаль.

Она отметила, что газ – это не единственное топливо, которое можно использовать во время переходного периода. Кроме того, между Германией и Францией точно есть дискуссия в целом относительно будущего ядерной энергетики.

Зеркаль: "Северный поток-2" – зло, которое должно не произойти

Позиция "Зеленых", как отметила Зеркаль, очень четкая: "Северный поток-2" это не просто зло, а зло, которое не должно произойти. "У нас есть обоснованные надежды, что они будут настаивать на применении так называемого третьего энергетического пакета по урегулированию газа к "Северному потоку-2" в полном объеме", – отметила Зеркаль.

Российский газопровод "Северный поток-2" сейчас почти достроен , готово примерно 95%.

Она подчеркнула, что если пакет применили в России, это дало бы не только Украине возможность чувствовать себя в большей безопасности, но и снизило бы цены в Европе на 15 – 20%. Потому что россияне сейчас искусственно регулируют доступ к трубе и экспортировать газ сейчас может только "Газпром".

"Перекрестный допрос" Ланы Зеркаль: смотрите видео