Почему Россия хочет продлить зерновую сделку: Братчук назвал главную "козырную карту"

Россия снова заявила о мифическом "жесте доброй воли" и согласилась продолжить зерновую инициативу. Несмотря на это, российские войска продолжают обстреливать Очаков из Кинбурнской косы и давить на условия соглашения.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, в море увеличилась группировка российского черноморского флота, а общее количество возможного пуска рэкет держится на уровне 28 единиц.

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Россия пытается давить

Сергей Братчук убежден, что зерновое соглашение и присутствие российских ракетоносителей в Черном море означает определенную попытку России давить в переговорах по зерновому соглашению. Представитель Одесской ОВА отметил, что нынешние объемы перевозок уже не такие, как были осенью.

"Порты возле Одессы работают. Конечно, объемы не те, что были осенью 2022 года. Я надеюсь, что будет продлено зерновое соглашение, но видим разногласия в днях, 60 или 120", - рассказал Сергей Братчук.

Россияне заявили о продлении зернового соглашения: смотрите видео

Представитель Одесской ОВА также отметил, что Россия вновь заговорила об абсурдном термине "жест доброй воли" и он считает, что на это россиян подтолкнул запрет Турции провозить подсанкционные товары через турецкие порты на российских кораблях.

Он добавил, что у Украины есть свой козырь в этом деле, с которым Россия не может не считаться, поскольку напрямую чувствует его действие и давление на себе.

"Самая большая наша "козырная карта" – это то, что делают на поле боя ВСУ. Если враг это чувствует, а он это чувствует, то он, конечно, пытается в этих переговорах по поводу зерновой сделки также отступать и демонстрировать "жесты доброй воли", – сказал Братчук.

Продление зерновой сделки: смотрите видео