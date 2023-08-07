"Зерновое соглашение" – капкан россиян: триумф СБУ в Черном море может способствовать разблокированию портов

"Зерновое соглашение" – капкан, в который загнали Украину россияне. Оккупанты перекрыли все порты, однако благодаря работе спецслужб у украинцев появляется удачная переговорная позиция.

Об этом в эфире 24 Канала отметил Александр Водовиз, руководитель проектного офиса генерального директора группы "Метинвест". Кроме того, он добавил, что без портов Украина не сможет возродить экономику в том виде, в каком она была до войны. Поэтому над решением этого вопроса должны работать все министерства, а не только Мининфраструктуры.

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Украине крайне необходимо разблокировать порты

Группа Метинвест настаивает на том, что нужно разблокировать порты не только для зерна. "Зерновое соглашение" – это настоящий капкан, в который Украину загнали оккупанты.

Это была легитимизация террора, который они делали, фактически пиратства в Черном море. И мы разрешили им быть этими пиратами. Сейчас нам закрыли все, мы ничего не можем везти, поэтому это хороший шанс для нас начать полностью вывозить всю продукцию,

– прокомментировал ситуацию Александр Водовиз.

Украина показала силу в Черном море – это хороший знак

По словам Водовиза, спецслужбам удалось показать врагу, что не только он имеет силу в Черном море. Триумф в Новороссийске создает для Украины предпосылки для дальнейших переговоров и ведения их на собственных условиях.

Мы показали силу в Черном море, поэтому мне интересно сейчас, какова будет реакция, например компаний, дающих суда для вывоза российских товаров? Что будет со страховыми компаниями, страхующими эти суда для вывоза российских товаров? Наверное, мы будем ждать в ближайшую неделю-две отказ от страхования,

– констатировал Водовиз.

Если россияне везут все – значит, и мы должны везти все

Главная задача на следующих переговорах – прийти к какому-то оптимальному решению. Желательно, чтобы оно касалось не только зерна, но и другой продукции.

Я бы очень не хотел, чтобы мы пошли на эти переговоры и снова договорились о какой-то части. О том, что вот давайте только зерно, только масло, или только один вид продукта,

– подчеркнул руководитель проектного офиса гендиректора группы "Метинвест".

Есть несколько факторов, которые должны стимулировать предстоящие переговоры

Первый фактор – привлечение заинтересованных сторон. Здесь говорится не только об ООН, Украине и России, но и о таких странах как Казахстан, Турция и другие.

Второй фактор – произвести разблокирование портов темой №1. Не только Министерство инфраструктуры должно заниматься этим вопросом. Все ведомства должны работать над оглаской проблемы и ее решением, ведь от этого зависит развитие экономики страны.

"У нас нет широкого фронта в государстве, где бы занималось и МИД, и Министерство экономики, и военные ведомства и так далее, поэтому здесь нужен более широкий фронт. Большая огласка, чтобы каждое посольство в любой стране знало, что тема разблокировки портов – это №1 тема для Украины", – отмечает Водовиз.

Вот, например, прямая помощь Соединенных Штатов за 7 месяцев этого года – это 7 миллиардов. Разблокировка портов нам даст 20 миллиардов. Это больше, чем помощь союзников. Неужели мы не можем полностью всем государственным аппаратом включиться в этот процесс,

– добавляет он.

Третий фактор – страхование. Следует сделать так, чтобы владельцы судов могли рассчитывать на возмещение в случае непредвиденных событий.

Напоследок Александр Водовиз добавил, что альтернативы портам у государства нет. Страна не сможет возродить довоенную экономику без них. "И это надо понимать. Для нас это очень сильный удар будет, как по налогам, так и в валютной выручке", – подытожил представитель группы "Метинвест".