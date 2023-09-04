Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что с самого начала зерновая сделка была достаточно жесткой. Фактически Украина не имела права воевать в море, ведь что-нибудь происходит – и Россия угрожает выйти из этого процесса.

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Параллельно Россия имела возможность останавливать и украинские, и иностранные корабли с зерном и вредить. Также они били по элеваторам, портам и т.п.

Они наши и не наши корабли задерживали, обыскивали. Словом – вредили. Логика Путина поняла, что он хочет вытеснить украинское зерно с рынка. Поэтому есть морская блокада, удары по элеваторам. Но потом они из этого соглашения вышли,

– заметил Сазонов.

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Почему Путин может хотеть вернуться к зерновому соглашению

Как отметил Сазонов, после выхода России из зерновой сделки Украина активизировалась на море. Сразу начались удары морскими дронами по Севастопольской бухте, Новороссийску и в целом по кораблям оккупантов в Черном море.

Очевидно, что такая ситуация совсем не подходит оккупантам. Поэтому и Путин был бы не прочь вернуться к зерновому соглашению. Но параллельно он еще и хочет выторговать себе частичную отмену санкций.

Украина смогла найти путь, по которому суда могут заходить в украинские порты и выходить. Итак, министр инфраструктуры, СБУ и ВМС сработали значительно эффективнее, чем Эрдоган и компания. Путин пытается максимум выторговать вокруг проблемы, которую решили без него. Вооруженные Силы Украины придумали лучшее решение,

– подчеркнул Сазонов.

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