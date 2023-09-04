Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что с самого начала зерновая сделка была достаточно жесткой. Фактически Украина не имела права воевать в море, ведь что-нибудь происходит – и Россия угрожает выйти из этого процесса.
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Параллельно Россия имела возможность останавливать и украинские, и иностранные корабли с зерном и вредить. Также они били по элеваторам, портам и т.п.
Они наши и не наши корабли задерживали, обыскивали. Словом – вредили. Логика Путина поняла, что он хочет вытеснить украинское зерно с рынка. Поэтому есть морская блокада, удары по элеваторам. Но потом они из этого соглашения вышли,
– заметил Сазонов.
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Почему Путин может хотеть вернуться к зерновому соглашению
Как отметил Сазонов, после выхода России из зерновой сделки Украина активизировалась на море. Сразу начались удары морскими дронами по Севастопольской бухте, Новороссийску и в целом по кораблям оккупантов в Черном море.
Очевидно, что такая ситуация совсем не подходит оккупантам. Поэтому и Путин был бы не прочь вернуться к зерновому соглашению. Но параллельно он еще и хочет выторговать себе частичную отмену санкций.
Украина смогла найти путь, по которому суда могут заходить в украинские порты и выходить. Итак, министр инфраструктуры, СБУ и ВМС сработали значительно эффективнее, чем Эрдоган и компания. Путин пытается максимум выторговать вокруг проблемы, которую решили без него. Вооруженные Силы Украины придумали лучшее решение,
– подчеркнул Сазонов.
Встреча Путина и Эрдогана: коротко
- 4 сентября в Россию прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган. Там он встретится с диктатором Владимиром Путиным, где они, в частности, обсудят и зерновое соглашение.
- СМИ сообщали, что после встречи Эрдоган якобы должен сделать детальное заявление по поводу украинского зерна. Он убежден, что оно будет важным для всего мира.
- Зерновое соглашение было инициативой безопасной транспортировки украинского зерна для решения продовольственного кризиса. Его заключили во время полномасштабного вторжения России. Оккупанты неоднократно нарушали сделку, но срок ее действия несколько раз пролонгировался. 17 июля в России заявили, что выходят из зерновой сделки.