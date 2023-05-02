С целым рядом требований России: может ли Турция поддержать агрессора в зерновом соглашении

В Турции вскоре пройдут президентские выборы. Нынешний глава государства Реджеп Эрдоган надеется задержаться у власти, однако на него давит Россия.

Об этом 24 Каналу рассказал Олег Саакян – политолог. По его словам, Россия будет пытаться давить на Турцию из-за зернового соглашения.

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Почему Россия давит на Турцию

Олег Саакян объяснил, что Москве выгодно, чтобы зерновое соглашение провалилось прямо перед президентскими выборами. Это своеобразный рычаг влияния в руках России.

С другой стороны, Турция прекрасно понимает, что если это будут неприемлемые условия со стороны России, то Украина не пойдет на них и с потерями для себя, но может подождать 10 – 20 дней для того, чтобы перезапустить зерновой коридор,

– подчеркнул он.

По его мнению, второй ключ от замка лежит в Киеве.

"В Турции здесь тоже поле маневров для подыгрыва России очень короткое и Эрдоган это прекрасно понимает", – убежден политолог.

По его словам, при условии победы команды Эрдогана Турции все равно придется менять ход ситуации.

Россия слабеет

Олег Саакян отметил, что Турция все же пытается задобрить Россию. Это отлично понимает украинская дипломатия и работает в этом направлении.

"Кроме зернового соглашения есть вопросы работы украинских портов и экспорта многих других товаров металлургии, продовольственных товаров", – добавил он.

Согласно международному праву, Россия не имеет права атаковать не военные суда. Это своеобразные козыри в руках Украины и Турции, которыми страны уже однажды воспользовались. В частности, Россия пыталась выйти из зерновой сделки, а затем опровергала свои слова.

В России слабая позиция, которая на сегодняшний день актуализируется и ситуативно усиливается выборами в Турции,

– убежден политолог.

Так что украинцам нужно претерпеть этот этап и серьезно позиционировать себя в переговорном процессе.

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