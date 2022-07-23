Представителей россии не будут допускать в украинские порты, – Кубраков

В Турции будет создан Совместный координационный центр для инспекции судов, которые будут заниматься экспортом украинского зерна. В инспекцию войдут представители Украины, россии, ООН и Турции.

Инспекции создадут из представителей всех сторон. Министр инфраструктуры Александр Курбаков отметил, что общие инспекции нужны для того, чтобы избежать попадания в украинские порты так называемых "троянских коней".

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Так, инспекции будут проверять грузы и персонал судов, направляющихся в Украину и из Украины. Инспектировать суда будут исключительно в гаванях на входе и выходе Турецкого пролива.

Совместная инспекция обезопасит наши порты от входа "троянских коней" под видом гражданских судов,

– объяснил Курбаков.

Россиян не будут допускать в украинские порты

Глава Мининфраструктуры заверил, что российские представители не будут допущены в украинские порты.

Деятельность и контроль в украинских портах будет осуществляться под властью Украины. То есть контроль над украинскими портами полностью остается за украинской стороной,

– сказал министр.

Да и вообще, движение никаких других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов, не предусматривается.

На страну-агрессора возложили гарантии

Ранее Курбаков сказал, что на россию возложили гарантии, что она не будет атаковать согласованные маршруты и не будет приближаться к ним на определенное расстояние ни на своих кораблях, ни на авиации.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что зеленый коридор заработает в ближайшие дни.

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