Но самый плохой сценарий для Украины – удовлетворить требования России. Об этом 24 Каналу заявил политолог Валентин Гладких. Отметим, что, по словам Путина, Россия готова вернуться к зерновому соглашению, если, в частности, подсоединят её банки к SWIFT и снимут другие ограничения.

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"То есть даже отказаться от зерновой сделки – это лучше, чем удовлетворить российские требования. Склонен думать, что украинская сторона вряд ли примет такое предложение", – подчеркнул политолог.

Кроме того, это может быть частью дипломатической игры президента Турции.

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Экспорт таки может быть

Скорее всего, экспорт украинского зерна сохранится. Вопрос состоит только в маршрутах. И это произойдет либо с Россией, либо без неё. Это может быть либо тем же Черноморским зерновым коридором, который действовал до недавнего времени, либо альтернативными маршрутами.

"Удовлетворять его (Путина – 24 Канал) откровенно террористические требования – это значит потакать такому поведению", – отметил Гладких.

По его мнению, вопрос только в сложности маршрута или росте, или снижении затрат для обеспечения его функционирования.

Агропродовольственной безопасности угрожает уничтожение россиянами украинского зерна, сельскохозяйственной и транспортной инфраструктуры, а также уничтожение инфраструктуры украинских портов.

Это действительно представляет угрозы продовольственной безопасности. Думаю, что это понимаем не только мы, но и все лица, причастные к политическим решениям,

– подчеркнул политолог.

Все, чтобы "отрезвить" Россию

Россия угрожает судам, направляющимся в Черноморские порты Украины. Их россияне будут рассматривать как "потенциальных перевозчиков военных грузов". Тем временем в украинском минобороны заявили, что у Украины есть все возможности "отвечать на эти риски".

"Если Россия будет блокировать движение к украинским портам, то Украина будет пытаться также блокировать движение к российским черноморским портам. Будем наносить в случае необходимости и способности удары симметричные", – отметил Валентин Гладких.

Все, чтобы россияне осознавали, что их позиция и поведение не будут безнаказанны. Для этого, уверен он, у Украины есть инструменты.

Политолог предполагает, что в ближайшее время в российских портах, а также, возможно, и в других стратегических объектах можно будет наблюдать "хлопок". Если страна-агрессор будет блокировать экспорт украинского зерна, то Украина должна сделать все возможное, чтобы максимально сделать невозможным экспорт и импорт всего в Россию.

"Увидим, какая будет ситуация с торговым судоходством в бассейне Черного моря и какие государства от этого могут выиграть или проиграть", – сказал Гладких.

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