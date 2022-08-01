Это турецкое судно, плывущее под флагом Сьерра-Леоне. Об этом в эфире 24 канала сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
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По его словам, на борту корабля 26 тысяч тонн украинской кукурузы, которые должны прибыть в порт Триполи, Ливан.
Как отмечает министр инфраструктуры, этот выход (корабль – 24 канал) происходил. Мы уже слышали, как он гудит, выходя из акватории Одесского порта,
– отметил Сергей Братчук.
Он рассказал, что надеется на соблюдение всех мер безопасности, гарантированных ООН и Турцией.
"Этот проект важен не только для Украины. Я особенно хочу это подчеркнуть. Он важен для всего мира. Мы, украинцы, имея такую генетическую память о голодоморах, которые совершала на нашей территории россия, знаем о жизни во время голода. Именно поэтому стараемся спасать весь мир", – добавил Сергей Братчук.
Смотрите видео: вывоз зерна из порта Одессы
Что известно о соглашении по вывозу украинского зерна
- Украина и россия подписали отдельные соглашения с ООН и Турцией по вывозу зерна. Речь идет о разблокировании черноморских портов.
- Однако уже на следующий день,23 июля, около 11 часов утра россия атаковала порт Одессы своими ракетами. оккупанты выпустили сразу четыре ракеты типа "Калибр". Две из них попали в цель. Еще две сбили наши силы противовоздушной обороны.
- Они пытались попасть в зернохранилище, однако им это не удалось. россия открещивалась от атаки, но позже представительница мида рф мария захарова признала, что за ударом стоит именно ее страна.