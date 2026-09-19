Об этом 24 Каналу рассказал бывший советник президента Украины по экономике Олег Устенко. Известно, что примерно с середины июля украинские порты фактически перестали работать. Россия и раньше проводила атаки против них, но на этот раз она начала обстреливать гражданские суда, прибывавшие в Большую Одессу.

Почему это серьезная проблема?

По словам Устенко, зерно является ключевым источником валютной выручки для нашего государства. В этом году удалось собрать около 70 миллионов тонн. Довоенное потребление в Украине составляло 20 миллионов тонн. Соответственно, Украине нужно экспортировать 50 миллионов, но порты заблокированы.

После разблокировки портов в 2022 году Украина экспортировала около 5 миллионов тонн зерна в месяц. Сейчас, возможно, удается с огромным риском вывезти 500 тысяч тонн. Еще 1,5 миллиона – экспортируют по суше.

Оставшееся зерно нужно где-то хранить. Это требует дополнительных инвестиций, которых зачастую негде взять. При этом всегда существует риск, что Россия может нанести удар по элеваторам.

Важно разблокировать зерновой коридор: смотрите видео 24 Канала

Это станет глобальной проблемой

Как подчеркнул Устенко, 50 миллионов тонн зерна способны прокормить около 450 миллионов человек в течение года. Если этого зерна не будет, то в бедных странах мира начнутся проблемы. Это может даже вызвать миграционный кризис. Поэтому чем быстрее это закончится – тем лучше будет для мира.

Думаю, что с высокой вероятностью этот вопрос будет решен. И это не потому, что Путин хочет так поступить. Нет, просто на него будут оказывать давление не только ВСУ, но и различные страны мира. В том числе и те, с которыми Россия строит определенные отношения. Если же зерновой коридор не разблокируют, то это станет колоссальным вызовом для всего мира,

– отметил Устенко.