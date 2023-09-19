Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, отметив, что Украина сейчас демонстрирует проактивную позицию по защите судов и возобновлению экспорта в черноморской акватории.

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Ранее была надежда на то, что президент Турции Реджеп Эрдоган договорится с диктатором Владимиром Путиным. Из этого ничего не вышло, поэтому сейчас Украина перешла к "плану Б".

Дальше будет больше

Как подчеркнул Чаленко, провозглашение временного коридора в Черном море – фантастический результат работы украинских военных, дипломатов и т.д. Это можно считать важным шагом к разблокированию всего морского экспорта.

Очень мощная заявка на возобновление экспорта. Он нужен и в металлургии, где наш экспорт упал на две трети. Не было возможности восстановить логистику. Сейчас делаем все возможное для нашей экономики, чтобы она крепко стояла в условиях широкомасштабной войны. Это – крутой результат. Но впереди ожидает больше,

– заметил Чаленко.

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Конечно, Россия может начать совершать провокации. Но вполне вероятно, что это закончится "съемками разных тиктоков", где они останавливают корабли якобы для проверки и отпускают. Не факт, что диктатор рискнет атаковать торговые суда.

Украина уничтожает российские корабли: коротко