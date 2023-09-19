Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що Україна зараз демонструє проактивну позицію щодо захисту суден та відновлення експорту в чорноморській акваторії.

Дивіться також По кораблю щомісяця: як Сили оборони знищують військовий флот Росії

Раніше було сподівання на те, що президент Туреччини Реджеп Ердоган домовиться із диктатором Владіміром Путіним. З цього нічого не вийшло, тому зараз Україна перейшла до "плану Б".

Далі буде більше

Як наголосив Чаленко, проголошення тимчасового коридору у Чорному морі – фантастичний результат роботи українських військових, дипломатів тощо. Це можна вважати важливим кроком до розблокування усього морського експорту.

Дуже потужна заявка на відновлення експорту. Він потрібен і в металургії, де наш експорт впав на дві треті. Не було можливості відновити логістику. Зараз робимо все можливе для нашої економіки, щоб вона міцно стояла в умовах широкомасштабної війни. Це – крутий результат. Але попереду очікує більше,

– зауважив Чаленко.

Дивіться розмову з Ігорем Чаленком на ютубі 24 Каналу

Звісно, Росія може почати здійснювати провокації. Але цілком ймовірно, що це закінчиться "зйомками різних тіктоків", де вони зупиняють кораблі нібито для якоїсь перевірки та відпускають. Не факт, що диктатор ризикне атакувати торговельні судна.

Україна знищує російські кораблі: коротко