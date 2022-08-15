В Одесский порт зашли 2 судна под погрузку: еще 6 получили разрешение вывозить украинское зерно

Из Украины продолжают вывозить продовольствие по морскому пути. В Одесский порт зашли еще 2 судна под погрузку, а еще 6 получили разрешение на транспортировку.

Украина продолжает пользоваться зерновым коридором для экспорта продовольствия. В порт в Одессу прибыли еще два судна, готовых брать на борт продукцию для вывоза ее за границу.

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Повезут кукурузу и растительное масло

В Одесском порту будут загружаться суда SARA и EFE. Первым из нашего государства экспортируют 8000 тонн кукурузы, а вторым – 7500 тонн масла.

Можем говорить о промежуточных результатах – за это время из украинских портов вышло 16 судов, которые доставят почти полмиллиона украинской агропродукции в 9 стран мира, в то же время в украинские порты под загрузку зашли уже 6 судов,

– заметил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.

Он также добавил, что до конца месяца планируют еще не менее 10 судов использовать для экспорта украинской продукции.

Шесть судов получили разрешение на экспорт

Подробнее расскажем о тех шести судах, которые получили разрешение на экспорт украинского продовольствия. Его издал Совместный координационный центр, передает "Голос Америки". Уже известно, что в Мраморном море два балкера – MV Kafkam Etler и MV Zelek Star – прошли инспекцию. Они получили право отправляться в порт Черноморска в Одесской области.

Инспекция ожидает MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy. Как только и эти балкеры успешно пройдут проверку, они отправятся в Черноморск за украинским продовольствием.

Отметим, что в воскресенье, 14 августа, успешно прошло инспекцию судно MV Star Laura, а в субботу – MV Rahmi Yagci.

Балкер ROJEN пришвартовался в Италии

Накануне стало известно, что судно ROJEN, перевозящее 15 тысяч тонн украинской кукурузы, успешно пришвартовалось. Оно стало в порту города Равенна в Италии. Известно, что его будут разгружать по меньшей мере до 16 августа.

Добавим, что ранее вышедший один из первых из украинских портов балкер POLARNET уже достался пункту назначения. 8 августа он пришвартовался в Турции, доставив продовольствие с помощью зернового коридора.

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