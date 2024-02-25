По его словам, решение зернового кризиса на польско-украинской границе очевидно. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.
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Какой взгляд мэра Львова на решение зернового кризиса
Сегодня, 25 февраля, Андрей Садовый опубликовал пост, где поделился видением того, как можно решить зерновой кризис на польско-украинской границе. Он отметил, что решение на самом деле простое, "стоит только спросить: а сколько агропродукции экспортирует россия в ЕС?".
Мэр Львова отметил, что страна-агрессор заполонила более 10% европейского рынка.
"Именно российское зерно, щедро субсидированное дешевой нефтью, которую им и так некуда девать, обвалило европейский рынок", – отметил Андрей Садовый.
По его словам, россияне не только дестабилизировали экономическую ситуацию, но и умело используют ее для политических провокаций.
Садовый отметил, что "миллионы наличных на информационную войну, поддержка пророссийских партий, подрыв экономики, а в результате – гремучая смесь, которая способна уничтожить европейскую демократию изнутри".
Пока поляки с украинцами ссорятся на границе, российское кровавое зерно, в том числе украденное с украинского Юга, эшелонами заливает Европу. Правда, часть его идет морем, а заблокировать порты действительно сложнее чем остановить украинские фуры,
– добавил мэр Львова.
Поэтому, как отметил Андрей Садовый, решение должно быть только одно – полное эмбарго на российское зерно и вообще всю агропродукцию страны-агрессора в ЕС.
Что делать с фермерами, которые зовут Путина: Кулеба ответил
- Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба прокомментировал блокаду на украинско-польской границе. Он сказал, что польские власти официально извинилась за фермеров, которые выбросили украинское зерно.
- Кулеба отметил, что "люди, которые рассыпают зерно, которые выходят там с какими-то лозунгами, призывают Путина, – очевидно, являются провокаторами". Впрочем, участие в таких акциях принимает очень узкий круг радикально настроенных поляков. Поэтому обобщать нельзя.
- В отношении фермера, который ездил с советским флагом на тракторе и звал Путина, возбуждено уголовное дело. Говоря о нем, глава МИД Украины провел параллель с теми людьми, которые звали Путина на Донбасс. Их расстреляли первыми, поэтому полякам стоит помнить историю.
- Министр добавил, что "сами поляки, здоровая часть польского общества должна решить проблему с этими людьми, которые подставляют Польшу и открывают ворота для россиян".