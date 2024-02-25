За його словами, вирішення зернової кризи на польсько-українському кордоні очевидне. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук.

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Який погляд мера Львова на вирішення зернової кризи

Сьогодні, 25 лютого, Андрій Садовий опублікував пост, де поділився баченням того, як можна вирішити зернову кризу на польсько-українському кордоні. Він зазначив, що вирішення насправді просте, "варто тільки запитати: а скільки агропродукції експортує росія до ЄС?".

Мер Львова наголосив, що країна-агресор заполонила понад 10% європейського ринку.

"Саме російське збіжжя, щедро субсидійоване дешевою нафтою, яку їм і так нема куди подіти, обвалило європейський ринок", – зазначив Андрій Садовий.

За його словами, росіяни не лише дестабілізували економічну ситуацію, але й вправно використовують її для політичних провокацій.

Садовий зауважив, що "мільйони готівки на інформаційну війну, підтримка проросійських партій, підрив економіки, а в результаті – гримуча суміш, яка здатна знищити європейську демократію зсередини".

Поки поляки з українцями сваряться на кордоні, російське криваве зерно, в тому числі вкрадене з українського Півдня, ешелонами заливає Європу. Щоправда, частина його йде морем, а заблокувати порти справді складніше ніж зупинити українські фури,

– додав мер Львова.

Тому, як зазначив Андрій Садовий, рішення має бути лише одне – повне ембарго на російське зерно і загалом усю агропродукцію країни-агресорки в ЄС.

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