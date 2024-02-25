За його словами, вирішення зернової кризи на польсько-українському кордоні очевидне. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук.
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Який погляд мера Львова на вирішення зернової кризи
Сьогодні, 25 лютого, Андрій Садовий опублікував пост, де поділився баченням того, як можна вирішити зернову кризу на польсько-українському кордоні. Він зазначив, що вирішення насправді просте, "варто тільки запитати: а скільки агропродукції експортує росія до ЄС?".
Мер Львова наголосив, що країна-агресор заполонила понад 10% європейського ринку.
"Саме російське збіжжя, щедро субсидійоване дешевою нафтою, яку їм і так нема куди подіти, обвалило європейський ринок", – зазначив Андрій Садовий.
За його словами, росіяни не лише дестабілізували економічну ситуацію, але й вправно використовують її для політичних провокацій.
Садовий зауважив, що "мільйони готівки на інформаційну війну, підтримка проросійських партій, підрив економіки, а в результаті – гримуча суміш, яка здатна знищити європейську демократію зсередини".
Поки поляки з українцями сваряться на кордоні, російське криваве зерно, в тому числі вкрадене з українського Півдня, ешелонами заливає Європу. Щоправда, частина його йде морем, а заблокувати порти справді складніше ніж зупинити українські фури,
– додав мер Львова.
Тому, як зазначив Андрій Садовий, рішення має бути лише одне – повне ембарго на російське зерно і загалом усю агропродукцію країни-агресорки в ЄС.
Що робити з фермерами, які кличуть Путіна: Кулеба відповів
- Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба прокоментував блокаду на українсько-польському кордоні. Він сказав, що польська влада офіційно вибачилася за фермерів, які викинули українське зерно.
- Кулеба наголосив, що "люди, які розсипають зерно, які виходять там з якимись гаслами, закликають Путіна, – очевидно, є провокаторами". Утім, участь в таких акціях бере дуже вузьке коло радикально налаштованих поляків. Тож узагальнювати не можна.
- Щодо фермера, який їздив з радянським прапором на тракторі та кликав Путіна, порушено кримінальну справу. Говорячи про нього, очільник МЗС України провів паралель із тими людьми, які кликали Путіна на Донбас. Їх розстріляли першими, тож полякам варто пам'ятати історію.
- Міністр додав, що "самі поляки, здорова частина польського суспільства має вирішити проблему з цими людьми, які підставляють Польщу і відкривають ворота для росіян".