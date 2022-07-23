Свидетельства этому – ракетный обстрел Одесского торгового порта утром 23 июля, совершенный уже после подписания соглашений. Без реальных инструментов документ останется клочком бумаги, испачканным российскими чернилами.

Важно Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна, – Лещенко

Мировое сообщество балансирует между двух стратегий отношений рф, в том числе в вопросе продовольственного кризиса. Об этом автор сайта 24 канала рассказал испанской Elperiodico.

Одна из стратегий – раздавить "бункер" в боях без правил, вторая – умиротворить

Ястребы настаивают на оказании помощи Киеву, достаточной для радикального перелома ситуации и последующего военного поражения рф. Их логика состоит в том, что побежденному Кремлю придется вести переговоры с позиции слабого. К сторонникам такого концепта относят США, Британию, Польшу и страны Балтии.

Голуби предлагают лавировать по ситуации. Но в их опциях заложены уступки со стороны Украины. В первую очередь, конечно, территориальные. Их аргументы – "сохранить лицо путину, избежав унижения рф, поскольку ядерное государство победить невозможно". Эти нарративы из Парижа, в меньшей степени – Берлина, и из ряда их сателлитов помельче.

Консенсус ключевых игроков возможен только при первом варианте:

Ястребы – жестки в своих позициях по Украине.

Голуби – будут маневрировать с учетом политического контекста. Они откажутся умиротворять агрессора, если посчитают неприемлемыми масштабы ожидаемых рисков. А значит – остановятся на менее затратном варианте, состоящем в экономическом уничтожении рф и нанесении ей военного поражения.

Действия кремля, провоцирующие мировой продовольственный кризис и массовый голод, являются ключевым фактором, определяющим такую конструкцию. Риски этой гибридной операции рф значительно превышают стоимость вооружений, необходимых Украине для стерилизации бункерного сидельца.

Маркеры таких рисков для ЕС и США – жесткий миграционный кризис, резкое увеличение затрат на гуманитарную помощь третьим странам, проседание внутренних социальных стандартов и политическая нестабильность, открывающая шлюзы радикалам.

Европейской комиссии уже на старте продовольственной войны пришлось выделять 600 млн евро для смягчения его последствий. Эти средства направят странам Африки, Карибского бассейна как гуманитарную помощь (150 млн евро), для производства и устойчивости продовольственных систем (350 млн), макроэкономической поддержки (100 млн).

Предельно жесткие заявления лидеров ЕС в отношении действий Москвы объясняются пониманием масштабов угрозы. По мнению Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Борреля, блокада россией зернового экспорта Украины и разрушения инфраструктуры привели к глобальному продовольственному кризису.

Это – целенаправленная попытка использовать продовольствие как оружие в войне. Это – намеренная попытка создать голод в мире, чтобы оказывать давление на мир, ЕС и Украину,

– отметил топ-дипломат ЕС.

В одной из резолюций саммита ЕС содержится требование к рф прекратить атаковать украинские аграрные объекты, красть зерно и блокировать порты. "Россия использует продовольствие в качестве оружия в войне против Украины. Москва несет ответственность за провоцирование продовольственного кризиса глобального масштаба", – подчеркнули в ЕС.

Важно представлять, что Украина как представитель ТОП-3 экспортеров обеспечивает зерновыми 400 млн человек во всем мире. Из-за дефицита украинского зерна растут мировые цены на продовольствие и увеличивается количество голодающих. По оценкам генсека ООН Антониу Гутерреша, их количество уже выросло с 440 млн до 1,6 млрд. Еще 250 млн пребывает на грани голода.

По данным Human Rights Watch, российское вторжение усугубило продовольственный кризис на Ближнем Востоке и в Северной Африке. К примеру, Ливан получает 80% пшеницы из Украины, Ливия – более 40%, Йемен – 30%, Турция – до 90%. За счет украинской пшеницы формируются зерновые балансы Сирии и Египта. Все эти страны в ближайшей перспективе ощутят губительные последствия продовольственной блокады, если агрессию Москвы не удастся остановить.

рф сознательно расшатывает логистику глобального рынка продовольствия. Блокируя украинские порты, разрушая инфраструктуру, разворовывая или уничтожая экспортные запасы продовольствия. Цель кремля – создать предпосылки глобального голода в странах третьего мира, втянуть в кризис США и ЕС и отвлечь их от Украины. И этим – добиться приемлемых для себя решений в войне с Киевом. Поэтому любые действия Кремля нужно анализировать с учетом его низменных интересов.

москва будет повышать геополитические ставки, шантажируя мир глобальным голодом, и навязывая свои варианты прекращения войны. Без учетов национальных интересов Украины.

Логика и инструменты нынешнего кризиса напоминают сталинский

Для русских голод – привычный инструмент войны и оружие массового поражения. В сталинские времена, по оценкам демографов, в Украине уничтожили голодом 3,9 млн человек. Сегодня цели путина не изменились. Он сеет голод в других странах, чтобы уничтожить украинцев и сломить их волю к свободе.

Стамбульское соглашение Украине стоит рассматривать разве что как ситуативный инструмент для решения текущих задач. Для реального прорыва блокады портов остались считанные дни. В Украине складированы до 20 млн тонн экспортных зерновых прошлого урожая на сумму до 10 млрд долл. 90% их можно вывезти только морем, ввиду ограниченности сухопутной и речной логистики. В Украине собирают новый урожай и нам критически важно не захлебнуться во внутренней логистике. Иначе глобальный голод станет не просто осязаемым, но и неизбежным.

При этом, по оценкам Мининфраструктуры, три формально разблокированных черноморских порта смогут экспортировать ежемесячно около 3 млн тонн продукции. То есть нужно по крайней мере полгода, чтобы вывезти все. Но при этом еще не решены вопросы с компаниями, которые предоставят флот и обеспечат услуги страхования. По оценкам CNN необходимо несколько недель для достижения всех логистических деталей, создания инспекционных групп и движения суден.

В этом году в Украине решается судьба трех урожаев: прошлогоднего, который необходимо экспортировать, этого года, который полностью не соберут из-за боевых действий, и будущего, который аграрии не будут сеять в привычных объемах,

– подчеркивает руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей.

Для решения этих трех кейсов необходимо заставить рф реализовать в полной мере договоренность о разблокировании украинских портов. Для этого нужны консолидированные действия ключевых игроков. С обязательным привлечением ВМС НАТО, которые, весьма кстати, начали международные учения в Черном море, и могли бы задержаться в регионе. Такой фактор безопасности позволил бы избежать нового витка войны, а вместе с ним – обострения миграционного кризиса и колоссальных финансовых затрат, о которых еще не подозревают налогоплательщики ЕС и США.

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Показательная демонстрация международным сообществом силы кремлю в решении продовольственного кризиса станет переломным моментом войны. рф перестанет доминировать в Черном море после появления нового субъекта – НАТО. Пребывание в Черном море военных кораблей Альянса, даже формально обеспечивающих безопасность транспортных суден, ограничит возможности РФ в запуске по Украине ракет. Это значительно снизит риски для Одессы, Николаева и в целом всей Украины.

Очевидно, что коллективному Западу придется решать вопрос мирового продовольственного кризиса с учетом интересов Украины. Там должны понять, что украинцы не разменяют свободу на сытость обитателей Северной Африки или Ближнего Востока. И – не дадут никому договориться с путиным за спиной Киева, чтобы получить зерно в обмен на неприемлемые уступки врагу.

Единственный реальный план мирового сообщества – заставить рф отступить и снять блокаду Черного и Азовского морей. Цивилизованный мир избежит глобального голода, геополитических потрясений и сумасшедших затрат, поставив на место бункерного гопника с 1,5% мирового ВВП.