Свідченням цього є ракетний обстріл Одеського торговельного порту вранці 23 липня, скоєний вже після підписання угод. Без реальних інструментів документ залишиться клаптиком паперу, забрудненим російським чорнилом.

Важливо Україна, Туреччина та ООН підписали угоду щодо вивозу зерна, – Лещенко

Світова спільнота балансує між двома стратегіями відносин РФ, у тому числі у питанні продовольчої кризи. Про це автор сайту 24 каналу аналізує в іспанській Elperiodico.

Одна із стратегій – роздавити "бункер" у боях без правил, друга – утихомирити

Яструби наполягають на наданні допомоги Києву, достатньої для радикального перелому ситуації та подальшої військової поразки рф. Їхня логіка полягає в тому, що переможеному Кремлю доведеться вести переговори з позиції слабкого. До прихильників такого концепту відносять США, Британію, Польщу та країни Балтії.

Голуби пропонують лавірувати за ситуацією. Але в їхніх опціях закладено поступки з боку України. Насамперед звісно, ​​територіальні. Їхні аргументи – "зберегти обличчя путіну, уникнувши приниження рф, оскільки ядерну державу перемогти неможливо". Ці наративи з Парижа, меншою мірою – Берліна, і з ряду їхніх дрібніших сателітів.

Консенсус ключових гравців можливий лише за першого варіанта:

Яструби – жорсткі у своїх позиціях щодо України.

Голуби – маневруватимуть з урахуванням політичного контексту. Вони відмовляться утихомирювати агресора, якщо вважатимуть неприйнятними масштаби очікуваних ризиків. А значить – зупиняться на менш витратному варіанті, що перебуває в економічному знищенні рф і завдання їй військової поразки.

Дії кремля, які провокують світову продовольчу кризу та масовий голод, є ключовим фактором, що визначає таку конструкцію. Ризики цієї гібридної операції рф значно перевищують вартість озброєнь, необхідних для стерилізації бункерного путіна.

Маркери таких ризиків для ЄС та США – жорстка міграційна криза, різке збільшення витрат на гуманітарну допомогу третім країнам, просідання внутрішніх соціальних стандартів та політична нестабільність, що відкриває радикали шлюзи.

Європейській комісії вже на старті продовольчої війни довелося виділяти 600 млн євро для пом'якшення його наслідків. Ці кошти спрямують країнам Африки, Карибського басейну як гуманітарну допомогу (150 млн євро), для виробництва та стійкості продовольчих систем (350 млн), макроекономічної підтримки (100 млн).

Гранично жорсткі заяви лідерів ЄС щодо дій москви пояснюються розумінням масштабів загрози. На думку Верховного представника Союзу із закордонних справ та політики безпеки ЄС Борреля, блокада росією зернового експорту України та руйнування інфраструктури призвели до глобальної продовольчої кризи.

Це – цілеспрямована спроба використати продовольство як зброю у війні. Це – навмисна спроба створити голод у світі, щоб чинити тиск на мир, ЄС та Україну, – зазначив топ-дипломат ЄС.

В одній із резолюцій саміту ЄС міститься вимога до рфприпинити атакувати українські аграрні об'єкти, красти зерно та блокувати порти. "росія використовує продовольство як зброю у війні проти України. Москва несе відповідальність за провокування продовольчої кризи глобального масштабу", – наголосили в ЄС.

Важливо уявляти, що Україна як представник ТОП-3 експортерів забезпечує зерновими 400 млн людей у ​​всьому світі. Через дефіцит українського зерна зростають світові ціни на продовольство і збільшується кількість голодуючих. За оцінками генсека ООН Антоніу Гутерреша, їхня кількість уже зросла з 440 млн до 1,6 млрд. Ще 250 млн перебуває на межі голоду.

За даними Human Rights Watch, російське вторгнення посилило продовольчу кризу на Близькому Сході та в Північній Африці. Наприклад, Ліван отримує 80% пшениці з України, Лівія – понад 40%, Ємен – 30%, Туреччина – до 90%. За рахунок української пшениці формуються зернові баланси Сирії та Єгипту. Усі ці країни у найближчій перспективі відчують згубні наслідки продовольчої блокади, якщо агресію москви не вдасться зупинити.

рф свідомо розхитує логістику світового ринку продовольства. Блокуючи українські порти, руйнуючи інфраструктуру, розкрадаючи чи знищуючи експортні запаси продовольства. Мета кремля – створити передумови глобального голоду у країнах третього світу, втягнути у кризу США та ЄС та відвернути їх від України. І цим – досягти прийнятних для себе рішень у війні з Києвом. Тому будь-які дії кремля слід аналізувати з урахуванням його низовинних інтересів.

Москва підвищуватиме геополітичні ставки, шантажуючи світ глобальним голодом, і нав'язуючи свої варіанти припинення війни. Без урахування національних інтересів України.

Логіка та інструменти нинішньої кризи нагадують сталінську

Для росіян голод – звичний інструмент війни та зброю масової поразки. У сталінські часи, за оцінками демографів, в Україні знищили голодом 3,9 млн. людей. Сьогодні цілі путіна не змінилися. Він сіє голод в інших країнах, щоб знищити українців та зламати їхню волю до свободи.

Стамбульську угоду Україні варто розглядати хіба що як ситуативний інструмент для вирішення поточних завдань. Для реального прориву блокади портів лишилися лічені дні. В Україні складовано до 20 млн тонн експортних зернових минулого врожаю на суму до 10 млрд дол. 90% їх можна вивезти лише морем, через обмеженість сухопутної та річкової логістики. В Україні збирають новий урожай і нам критично важливо не захлинутися у внутрішній логістиці. Інакше глобальний голод стане не просто відчутним, а й неминучим.

При цьому, за оцінками Мінінфраструктури, три формально розблоковані чорноморські порти зможуть експортувати щомісяця близько 3 млн тонн продукції. Тобто потрібно щонайменше півроку, щоби вивезти все. Але при цьому ще не вирішено питання з компаніями, які нададуть флот та забезпечать послуги страхування. За оцінками CNN, необхідно кілька тижнів для досягнення всіх логістичних деталей, створення інспекційних груп і руху суден.

Цього року в Україні вирішується доля трьох урожаїв: торішнього, який необхідно експортувати, цього року, який повністю не зберуть через бойові дії, та майбутнього, який аграрії не сіятимуть у звичних обсягах,

– наголошує керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей.

Для вирішення цих трьох кейсів необхідно змусити рф реалізувати повністю домовленість про розблокування українських портів. Для цього необхідні консолідовані дії ключових гравців. З обов'язковим залученням ВМС НАТО, які, до речі, розпочали міжнародні навчання в Чорному морі, і могли б затриматися в регіоні. Такий фактор безпеки дозволив би уникнути нового витка війни, а разом із ним – загострення міграційної кризи та колосальних фінансових витрат, про які ще не підозрюють платники податків ЄС та США.

Дивіться відео про угоду:

Показова демонстрація міжнародною спільнотою сили кремлю у вирішенні продовольчої кризи стане переломним моментом війни. рф перестане домінувати у Чорному морі після появи нового суб'єкта – НАТО. Перебування у Чорному морі військових кораблів Альянсу, які навіть формально забезпечують безпеку транспортних суден, обмежить можливості рф у запуску по Україні ракет. Це значно знизить ризики для Одеси, Миколаєва та загалом усієї України.

Очевидно, що колективному Заходу доведеться вирішувати питання світової продовольчої кризи з урахуванням інтересів України. Там мають зрозуміти, що українці не розміняють свободу на ситість мешканців Північної Африки чи Близького Сходу. І – не дадуть нікому домовитися з Путіним за спиною Києва, щоб отримати зерно в обмін на неприйнятні поступки ворогові.

Єдиний реальний план світової спільноти – змусити рф відступити та зняти блокаду Чорного та Азовського морів. Цивілізований світ уникне глобального голоду, геополітичних потрясінь та божевільних витрат, поставивши на місце бункерного гопника з 1,5% світового ВВП.