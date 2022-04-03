"Жадан и Собаки" сыграли "весенний концерт" для детей в метро Харькова

3 апреля 2022 , 03:06
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Источник:

фейсбук Сергея Жадана

Группа "Жадан и Собаки" 2 апреля сыграла концерт для детей в харьковском метрополитене. Сергей Жадан отметил, что малыши – организованные, сплоченные и бодрые.

Жадан рассказал, что дети радостно пели и танцевали. А впоследствии – пошли лакомиться "ништяками", которые привезли "Жадан и Собаки".

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Дети пели, танцевали, потом пошли есть ништяки, которые мы им привезли. Занимаются творчеством, работают с аниматорами и психологом. Организованные, сплоченные, бодрые,
– рассказал Жадан.

Он также отметил, что на концерте пели украинский гимн с каноническим текстом.


Малыши держатся бодро / Фото Сергея Жадана

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Автор: Мар'яна Бекало