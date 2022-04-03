Жадан розповів, що діти радо співали й танцювали. А згодом – пішли ласувати "ніштяками", які привезли "Жадан і Собаки".

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Діти співали, танцювали, потім пішли їсти ніштяки, які ми їм привезли. Займаються творчістю, працюють з аніматорами та психологом. Організовані, згуртовані, бадьорі,

– розповів Жадан.

Він також зауважив, що під час концерту співали український гімн з канонічним текстом.



Малюки тримаються бадьоро / Фото Сергія Жадана

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