Жалкие обгоревшие танки россиян – лучшая реклама демократии, – Джонсон

Украина продемонстрировала ошибочность взглядов Владимира Путина, под руководством которого Россия начала полномасштабную войну. Худшая ошибка Путина была прийти в Украину с войной.

Путин сеет зерна своего поражения, – Джонсон

Об этом заявил во время выступления в Верховной Раде Украины британский премьер-министр Борис Джонсон. Он отметил, что Украина продемонстрировала историческую ошибочность путинских взглядов, который опирается на автократию.

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Британский премьер отметил, что опорой Путина является льстивое окружение, страх людей, мошенничество на выборах и бросание за решетку критиков.

"Он допускает катастрофическую ошибку", – заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что Великобритания и Украина – демократические страны со свободными выборами и СМИ, правообладанием и здоровыми сильными парламентами.

В этом мы видим наш мощнейший оберег против захватчиков, против своевольной власти,

– сказал Джонсон.

Глава британского правительства убежден, что Путин "сеет зерна своего поражения". Джонсон считает, что наступит момент, когда президент России допустит ошибку.

Вместе с тем, по его мнению, худшая ошибка Путина была прийти в Украину.

Вы видите остатки обгоревших танков и панцирных машин, которые выступают как доказательство его большой ошибки. Это лучшая реклама демократии,

– сказал Джонсон.

В завершение он добавил, что Путин хотел владеть Киевом, "но приехал я и увидел, кто настоящие хозяева".

Джонсон выступил в Раде

Британский премьер 3-го мая выступил перед депутатами Верховной Рады Украины. Во время выступления Джонсона в Раде впервые с начала полномасштабной войны находился президент Владимир Зеленский.

Джонсон объявил о новом пакете помощи украине на 3 миллиона фунтов стерлингов. По его словам, в ближайшие недели Великобритания предоставит Украине противокорабельные ракетные системы Brimstone.

Кроме того, Джонсон сообщил, что Украина получит бронированные машины. Британия решила предоставить их, чтобы украинские спасатели могли эвакуировать людей с захваченных территорий и угрожающих участков.

В пакет помощи Соединенного Королевства войдут радары, которые помогут определять, где находится вражеская артиллерия. Также Британия предоставит дроны, которые призваны усилить наступательные силы Украины.

Во время выступления в Раде Джонсон подчеркнул, что Британия хочет укрепить Украину настолько, чтобы никто не думал посягать на ее территориальную целостность.

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