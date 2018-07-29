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"Жалкий ход": Климкин среагировал на одобрение Россией возмутительного документа по Крыму

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Климкин среагировал на одобрение Россией возмутительного документа по Крыму
Климкин среагировал на одобрение Россией возмутительного документа по Крыму / Фото из свободных сетей

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 29 июля критически прокомментировал принятый в России документ по Крыму. Он также заявил, что таким образом Россия пытается найти исправления тем преступлениям, которые она совершает сегодня.

Свое заявление глава МИД Украины опубликовал в Twitter.

24 канал сообщал, что в России 28 июля Совет Федерации принял дату 19 апреля – "Днем принятия Крыма в состав Российской империи". Российские власти таким образом якобы "подтвердили", что Крым "непрерывно находился в составе Российского государства".

"Вчерашним выпадом касательно Крыма Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран", – отметил Климкин.

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Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти исправления сегодняшним преступлениям. РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир – в международном праве,
– добавил министр.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Украина – Россия Новости России МИД Украины Павел Климкин
Источник: 24 канал
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