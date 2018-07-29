"Жалюгідний хід": Клімкін зреагував на схвалення Росією обурливого документу щодо Криму

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 29 липня критично прокоментував ухвалений у Росії документ щодо Криму. Він також заявив, що таким чином Росія намагається знайти виправлення тим злочинам, які вона скоює сьогодні.

Свою заяву глава МЗС України опублікував у Twitter.

24 канал повідомляв, що у Росії 28 липня Рада Федерації ухвалила дату 19 квітня – "Днем прийняття Криму до складу Російської імперії". Російська влада таким чином нібито "підтвердила", що Крим "безперервно був у складі Російської держави".

"Учорашнім випадом щодо Криму Росія демонструє свою слабкість, огризаючись на декларації низки цивілізованих країн", – зазначив Клімкін.

Читайте також: "Росія могла купити Крим": Макаревич пояснив свою скандальну заяву

Жалюгідний хід: трохи покопирсатися в історії, аби знайти виправлення сьогоднішнім злочинам. РФ шукає аргументи в минулому, а цивілізований світ – у міжнародному праві,

– додав міністр.