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"Жалюгідний хід": Клімкін зреагував на схвалення Росією обурливого документу щодо Криму

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Клімкін зреагував на схвалення Росією обурливого документу щодо Криму
Клімкін зреагував на схвалення Росією обурливого документу щодо Криму / Фото з вільних мереж

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 29 липня критично прокоментував ухвалений у Росії документ щодо Криму. Він також заявив, що таким чином Росія намагається знайти виправлення тим злочинам, які вона скоює сьогодні.

Свою заяву глава МЗС України опублікував у Twitter.

24 канал повідомляв, що у Росії 28 липня Рада Федерації ухвалила дату 19 квітня – "Днем прийняття Криму до складу Російської імперії". Російська влада таким чином нібито "підтвердила", що Крим "безперервно був у складі Російської держави".

"Учорашнім випадом щодо Криму Росія демонструє свою слабкість, огризаючись на декларації низки цивілізованих країн", – зазначив Клімкін.

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Жалюгідний хід: трохи покопирсатися в історії, аби знайти виправлення сьогоднішнім злочинам. РФ шукає аргументи в минулому, а цивілізований світ – у міжнародному праві,
– додав міністр.

 

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Павло Клімкін МЗС України Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 канал
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