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"Росія могла купити Крим": Макаревич пояснив свою скандальну заяву

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Макаревич прокоментував свої скандальні слова про "купівлю" Криму
Макаревич прокоментував свої скандальні слова про "купівлю" Криму / Фото з відкритих джерел

Російський музикант і лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич заявив, що його слова про те, що Росія, якби їй потрібен був Крим, могла б просто купитий півострів, є метафорою

Про це музикант розповів у коментарі "РБК".

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Як відомо, напередодні Андрій Макаревич заявив, що Росія могла б купити Крим, якщо він був так сильно потрібен їй, адже анексія півострова дуже дорого обійшлася Кремлю.

Водночас, коментуючи такі свої слова, лідер "Машини времени" зазначив, що Росії потрібно було повертати Крим мирним способом. 

Якщо була така гостра стратегічна необхідність у володінні Кримом, можна було знайти інші способи його отримати. Способи мирні, безконфліктні. Я глибоко переконаний, що за кінцевими розрахунками це було б дешевше,
– наголосив Макаревич.

Нагадаємо, напередодні Державний департамент Сполучених Штатів Америки оприлюднив Декларацію щодо Криму, у якій йдеться, що позиція США залишається незмінною – територія Криму була незаконно окупована Росією, та є українською.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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