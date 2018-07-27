"Россия могла купить Крым": Макаревич объяснил свое скандальное заявление

Российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что его слова о том, что Россия, если бы ей нужен был Крым, могла бы просто купить полуостров, являются метафорой.

Об этом музыкант рассказал в комментарии "РБК".

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Как известно, накануне Андрей Макаревич заявил, что Россия могла бы купить Крым, если он был так сильно нужен ей, ведь аннексия полуострова очень дорого обошлась Кремлю.

В то же время, комментируя такие свои слова, лидер "Машины времени" отметил, что России нужно было возвращать Крым мирным способом.

Если была такая острая стратегическая необходимость в обладании Крымом, можно было найти другие способы его получить. Способы мирные, бесконфликтные. Я глубоко убежден, что по конечным расчетам это было бы дешевле,

– подчеркнул Макаревич.

Напомним, накануне Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию по Крыму, в которой говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской.