"Россия могла купить Крым": Макаревич объяснил свое скандальное заявление
Российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что его слова о том, что Россия, если бы ей нужен был Крым, могла бы просто купить полуостров, являются метафорой.
Об этом музыкант рассказал в комментарии "РБК".
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Как известно, накануне Андрей Макаревич заявил, что Россия могла бы купить Крым, если он был так сильно нужен ей, ведь аннексия полуострова очень дорого обошлась Кремлю.
В то же время, комментируя такие свои слова, лидер "Машины времени" отметил, что России нужно было возвращать Крым мирным способом.
Если была такая острая стратегическая необходимость в обладании Крымом, можно было найти другие способы его получить. Способы мирные, бесконфликтные. Я глубоко убежден, что по конечным расчетам это было бы дешевле,
– подчеркнул Макаревич.
Напомним, накануне Государственный департамент Соединенных Штатов Америки обнародовал Декларацию по Крыму, в которой говорится, что позиция США остается неизменной – территория Крыма была незаконно оккупирована Россией, и является украинской.