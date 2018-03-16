Жано Рено приехал в гости к Порошенко: фото
Президет Петр Порошенко провел личную встречу с известным французским актером Жаном Рено.
Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.
"Очень рад личной встрече с Жаном Рено – одним из самых любимых французских актеров как для меня, так и для миллионов украинцев", – говорится в сообщении.
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Президент выразил уверенность, что украино-французский фильм "Последний шаг", в котором снимается Жан Рено, будет очень успешным для украинского кинематографа.
К тому же, участие Жана Рено станет хорошей рекламой для Украины: все должны знать, что именно в нашей стране сегодня стоит снимать кино,
– отметил Порошенко.
Напомним, в конце февраля в Украину приехал всемирно известный французский актер Жан Рено. Он прибыл в Карпаты, где должны снимать украино-французский фильм "Последний шаг", в котором Рено играет главную роль.
Глава Госкино Филипп Ильенко добавил, что сотрудничество с Жаном Рено – это свидетельство того, что уровень украинских профессионалов признают коллеги в целом мире.