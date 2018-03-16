Жано Рено завітав у гості до Порошенка: фото
Президет Петро Порошенко провів особисту зустріч з відомим французьким актором Жаном Рено.
Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Дуже радий особистій зустрічі з Жаном Рено – одним з найулюбленіших французьких акторів як для мене, так і для мільйонів українців", – йдеться у повідомленні.
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Президент висловив певність, що україно-французький фільм "Останній крок", у якому знімається Жан Рено, буде дуже успішним для українського кінематографа.
До того ж, участь Жана Рено стане гарною рекламою для України: всі повинні знати, що саме в нашій країні сьогодні варто знімати кіно,
– зазначив Порошенко.
Нагадаємо, наприкінці лютого до України приїхав всесвітньо відомий французький актор Жан Рено. Він прибув у Карпати. Де мають знімати україно-французький фільм "Останній крок", де Рено грає головну роль.
Очільник Держкіно Пилип Іллєнко додав, що співпраця з Жаном Рено – це свідчення того, що рівень українських професіоналів визнають колеги у цілому світі.