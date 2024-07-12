Жара усилится: будет ли в Украине +50 градусов

Чрезвычайная жара накрыла Украину. Кое-где температура уже превысила +40 градусов, а в сети даже пишут о +50.

Как долго еще будет такая жаркая погода, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Возможна ли жара +50 градусов

По словам Птухи, ожидается, что в выходные и в начале недели жара в Украине еще больше усилится. В частности, будет +35 – +39 градусов в большинстве областей.

Если сегодня еще в большинстве +35, то дальше может быть +36 и +37 на выходных, в понедельник, вторник. В Одессе, Николаеве и Херсоне, конечно, скажем так, "хуже" ситуация. Местами чрезвычайная жара по 40 – +41 градуса,

– отметила синоптик.

Эксперт добавила, что такая погода точно будет сохраняться до 17 июля. Возможно, даже 16 числа в большинстве регионов будет такая уже не такая сильная жара, то есть +35 – +39, а +28 – +34 градуса. То есть уже со вторника понемногу начнется небольшое ослабление.

Птуха заметила, многие пользователи публикуют фотографии и пишут о +50 – +60 градусов. Объяснила, температура, которая измеряется метеорологами, – естественная, окружающей среды, то есть приземного слоя воздуха.

Это температура, которая измеряется на специально обустроенных метеоплощадках, удаленных от любых застроек максимально, на сколько это возможно в современном мире.

На высоте 2 метров располагают специальная психрометрическую будку с белыми жалюзи. Внутри термометры или датчики, которые фиксируют температуру воздуха, которая их окружает.

Это очень такая репрезентативная, именно та реальная температура воздушной массы, которая поступила на нашу территорию. А вот то, что в городе, или возле домов, или вообще под прямыми солнечными лучами, там, конечно температура может быть намного выше. Это абсолютно нормально,

– подчеркнула эксперт.

Добавила, что в каждой точке города температура будет немного разной. Потому что где-то тень, но дополнительно влияет асфальт, например, или какие-то здания, или еще что-то, там просто солнце попало на термометр.

Представительница Укргидрометцентра отметила, что температуру на бытовых термометрах спрогнозировать невозможно. Более того, ее никто в мире и не прогнозирует. Прогнозируют именно температуру воздушной массы в приземном слое атмосферы на специально оборудованных площадках, чтобы показатели были репрезентативными.

Потому что те температуры, которые по городу, – они не репрезентативны. Не показывают влияние человека, зданий, которые нагрелись. Но, конечно, если люди находятся в городе, то вот этот тепловой эффект больше будут чувствовать. Поэтому города у нас всегда называют островами тепла. Температура в центре города выше там, где застройки, каменные джунгли,

– отметила Наталья Птуха.

Температура на метеостанции отличается от домашнего термометра / Инфографика Укргидрометцентра

В то же время эксперт отметила, что, в теории, температура действительно может превышать +50 градусов. Но в принципе та температура, которая прогнозируется, измеряется, – другая. И уже от нее отталкиваются.

"Во всех рекомендациях, конечно, учтено, если естественная температура воздушной массы, которая освобождена от теплового воздействия окружения, прямых солнечных лучей, будет по +40, то, конечно, мы понимаем, какие будут высокие значения температуры в центре города или под прямыми солнечными лучами. И поэтому разрабатываются рекомендации. Все это учтено", – подытожила синоптик.

Полное интервью с синоптиком Птухойвыйдет на сайтеуже утром 13 июля. Узнайте, когда похолодает, в каких областях прогнозируют дожди и грозы.