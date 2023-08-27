Будет ли в Украине пиковая жара: какую температуру прогнозируют до конца лета

Август плавно подходит к концу. Впрочем, последние дни лета еще порадуют украинцев жарой.

Ждать ли пиковой температуры, какую погоду прогнозируют синоптики до конца месяца, рассказывает 24 Канал.

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Будет ли еще аномальная жара в августе

В Укргидрометцентре обнародовали прогноз погоды на трое суток, с 27 по 29 августа. Синоптики отметили, что в субботу в западных, северных, в воскресенье и понедельник в Украине, кроме восточных областей и Крыма, кое-где пройдут кратковременный дождь и гроза.

Температура ночью 16 – 24 градуса, днем 29 – 36 градусов.

– добавили в Укргидрометцентре.

Заметим, что, согласно ориентировочному прогнозу на картах, 30 августа в части областей ожидается до +33 градусов.

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Ориентировочный прогноз на 30 августа / Скриншот из Укргидрометцентра

Заметим, что раньше в интервью NV заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня отметила, что ввиду глобального потепления это достаточно нормальные для нас значения, как и для Юга до +35 градусов летом и в августе, в частности.

То есть, это нельзя назвать аномальной жарой, потому что для Украины самые высокие значения температуры, особенно для Юга и Востока, это +40…+42 градуса, которые были зафиксированы 12 августа 2010 года в Луганске. Для Запада максимумы – это +35 ... +38 градусов, для Киева абсолютный максимум +39, и он был зафиксирован 20 августа 1945 года,

– объяснила Голеня.

Добавила, что мы этот рекорд еще не побили для столицы. Кроме того, "не перепрыгнули" лето 2010 года, когда был довольно продолжительный период жары, где-то 20 дней.