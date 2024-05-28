+ 30 будет, но еще не везде: когда и в каких областях ждать жары

Уже на этой неделе в Украине ожидается жара до более 30 градусов. Впрочем, такая температура еще будет не во всех областях.

Синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, какая будет погода в конце мая – в первые дни июня. Где ждать +31, узнайте далее.

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В каких областях будет жара

Кибальчич писал, что ночью вторника 12 – 17 градусов, днем 25 – 30. Однако, в юго-западных областях только 20 – 25 градусов.

В среду, 29 мая, ночью также до 17 градусов. Днем в центральных и юго-западных областях 19 – 24. На остальной территории 25 – 30.

Ночью четверга ожидается 11 – 16 градусов. Днем 19 – 24. Однако, на Левобережье 25 – 30.

В пятницу, 31 мая, ночью 12 – 17, днем 23 – 28.

На первую ночь лета также ожидается до +17. Днем до 29 градусов тепла. Интересно, что уже в воскресенье будет больше. Так, ночью 13 – 18 градусов.

Днем 26 – 31 градуса, в западных областях 22 – 27,

– отметил синоптик.

Кибальчич предупредил, что в связи со значительным дефицитом осадков в большинстве областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс)