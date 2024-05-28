Синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, яка буде погода наприкінці травня – в перші дні червня. Де чекати +31, дізнайтеся далі.

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В яких областях буде спека

Кібальчич писав, що вночі вівторка 12 – 17 градусів, вдень 25 – 30. Однак, у південно-західних областях лише 20 – 25 градусів.

У середу, 29 травня, вночі також до 17 градусів. Вдень у центральних та південно-західних областях 19 – 24. На решті території 25 – 30.

Вночі четверга очікується 11 – 16 градусів. Вдень 19 – 24. Однак, на Лівобережні 25 – 30.

У п'ятницю, 31 травня, вночі 12 – 17, вдень 23 – 28.

На першу ніч літа також очікується до +17. Вдень до 29 градусів тепла. Цікаво, що вже в неділю буде більше. Так, вночі 13 – 18 градусів.

Вдень 26 – 31 градуса, у західних областях 22 – 27,

– зазначив синоптик.

Зверніть увагу! Кібальчич попередив, що у зв'язку зі значним дефіцитом опадів у більшості областей України збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас)