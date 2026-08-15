Дожди с грозами возвращаются: где и когда в Украине возможны осадки

Новый атмосферный фронт будет влиять на погоду в Украине в начале следующей недели. По мере его продвижения по регионам количество осадков будет постепенно увеличиваться.

Об этом сообщил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит в комментарии РБК-Украина.

Когда будут дожди и насколько тепло при этом будет?

С понедельника, 17 августа, территорию нашей страны будет постепенно пересекать атмосферный фронт с запада. В этот день в большинстве областей ожидается сухая погода. Однако в западных и северных регионах в дневные часы возможны локальные дожди с грозами.

При этом температура воздуха составит +14…+19 градусов, а днем она прогреется до +27…+32 градусов. На северо-западе будет прохладнее – +21…+26 градусов – из-за прохождения холодного атмосферного фронта.

Атмосферный фронт будет двигаться с запада на восток, постепенно охватывая новые области,

– добавил Семилит.

По его словам, 18 августа на Западе, а днем и на Севере страны возможны кратковременные грозовые дожди. На следующий день такие осадки возможны по всей территории страны, кроме западных областей.

В целом в этот период температура воздуха будет колебаться в пределах +11…+20 градусов ночью и +27…+34 градусов днем.

В то же время, по прогнозу специалиста, 19 августа в большинстве регионов станет прохладнее, за исключением южных и юго-восточных областей. Ночные температуры снизятся до +10…+17 градусов, а днем столбики термометров покажут +21…+28 градусов.

Кроме того, 18 – 19 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, отметил Семилит.

Напомним, синоптик Виталий Постригань опроверг "прогнозы" из сети о якобы аномально холодной зиме. Он отметил, что на данный момент не существует точных прогнозов на предстоящую зиму. А модельные расчеты могут часто меняться.