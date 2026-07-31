"Тепловой купол" накрывает Европу: как долго продлится сильная жара в Украине

Новая волна жары постепенно охватывает Украину и другие страны Европы. Ее принесет антициклон, который вновь будет переносить горячий воздух из Африки

Об этом заявил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Сильная жара возвращается

В ближайшие дни на погоду будет влиять мощный высотный гребень Азорского антициклона. Как пояснил синоптик, в средней и верхней тропосфере он простирается от Марокко через Италию до Украины, создавая "тепловой купол". Он будет сжимать горячий воздух ближе к поверхности Земли и повышать температуру воздуха.

Атмосферные потоки перенесут горячий воздух вплоть до стран Балтии. Таким образом, в центральных областях Украины ожидается сильная жара до +38 градусов. При этом еще жарче будет в Польше – до +40 градусов и в Испании – до +46 градусов.

Жара летом – нормальное явление. Подобные температуры уже наблюдались в прошлые годы, поэтому не стоит делать из этого сенсацию,

– отметил Постригань.

По прогнозу синоптика, 1 и 2 августа будет преобладать солнечная и сухая погода. В ночные часы температура воздуха составит +15...+20 градусов, а днем – будет прогреваться до +29...+34 градусов. С 3 по 6 августа столбики термометров днем могут достигать +35…+38 градусов, в частности в Черкасской области.

Период высоких температур продлится как минимум до 7 августа, добавил Постригань.