Жара в начале августа: побьет ли она рекордные показатели температуры

В первую декаду августа Украину накроет новая волна сильной жары. Самые высокие температуры прогнозируются в западных областях, однако говорить о температурных рекордах пока рано.

Об этом руководитель отдела по взаимодействию со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала в комментарии "РБК-Украина".

Будет ли жара на следующей неделе?

В начале следующей недели жара только усилится. По прогнозу, ночью температура воздуха составит +16...+23 градуса, а днем – +30...+34 градуса. При этом в западных и южных областях, а местами и в других регионах, ожидаются более высокие показатели.

Начиная с 3 – 4 августа, по данным синоптика, жара охватит и юг страны. Местами температура достигнет +35...+38 градусов.

На территории Украины – практически во всех областях – есть предпосылки для того, что локально температура может повышаться до сильной жары (+35 градусов и выше)… Не то чтобы прямо в большинстве областей, но локально.

– отметила Наталья Птуха.

По ее словам, оценить, достигнет ли температура воздуха в западных областях рекордных показателей, можно будет только после их фиксации на каждой метеостанции.

Но что эти показатели будут выше климатической нормы, – это точно мы уже можем сказать,

– добавила Птуха.

Температура воздуха, наблюдавшаяся в последние дни, была близка к климатической норме. Зато показатели выше +30 градусов в большинстве областей уже считаются превышающими норму, пояснила синоптик.

Напомним, что на данный момент расчеты и оценки синоптиков не указывают на предпосылки для похолодания в ближайшее время.