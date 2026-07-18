Об этом заместитель начальника отдела коммуникаций Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал в комментарии 24 Каналу.

Какую температуру воздуха прогнозируют?

В ночные часы на выходных по областям ожидается температура воздуха в пределах +11…+19 градусов. Впоследствии она начнет расти.

По словам синоптика, уже 19 – 20 июля в большинстве регионов, за исключением западных областей, столбики термометров покажут +26…+31 градус.

Далее, 21 – 22 июля ночью прогнозируют +14…+20 градусов, а днем потеплеет до +24…+30 градусов. Самая жаркая погода будет на юго-востоке страны, где воздух прогреется до +34 градусов.

В западных и северных областях 22 июля столбики термометров будут немного ниже. Ночью ожидается +10…+16 градусов, а днем – +19…+25 градусов,

– добавил Иван Семилит.

Напомним, синоптик ранее сообщал, что в настоящее время погоду определяет область повышенного атмосферного давления. Хотя и ожидается преимущественно сухая погода, активный атмосферный фронт с запада все же принесет осадки в западные, Житомирскую и Винницкую области.