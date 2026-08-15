Синоптик опроверг слухи о "необычайно холодной" зиме и нонсировал жару в августе

В последнее время в сети распространяются прогнозы о якобы чрезвычайно холодной предстоящей зиме. Однако делать выводы о погоде на этот период сейчас невозможно.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

О прогнозе погоды на зиму и ближайшее время

Синоптик призвал не доверять непроверенным прогнозам о "худших сценариях" предстоящей зимы. Ведь, по словам Постриганя, в августе и даже в сентябре нет достоверного прогноза на зиму.

В то же время модельные расчеты, ориентированные на сезонные тенденции, могут меняться чаще, чем ежедневно.

Точно известно: зима – это холодный и сложный сезон, когда выпадает снег, и 15 или 20 градусов мороза для нашего климатического пояса – никакая не аномалия. Гололед и оттепели тоже часто у нас наблюдаются,

– пояснил синоптик.

Что касается нынешней погодной ситуации. В настоящее время Украина, в частности ее центральные области, находятся на восточной, прохладной периферии антициклона, центр которого расположен над Польшей. Воздушные потоки с севера обеспечивают приток более свежего воздуха с Балтики.

Однако в воскресенье, 16 августа, антициклон сместится в сторону Балкан и Черного моря. Поэтому в нашу страну будет поступать более теплый воздух из южных широт. В результате этого местами температура воздуха повысится до +30...+33 градусов.

Эта жара, по словам Постриганя, не будет такой интенсивной, как предыдущая. Например, ночью температура воздуха составит примерно +12...+17 градусов. Однако ожидается усиление дефицита влаги и засухи.