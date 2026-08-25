Серьезная засуха охватила большинство регионов Украины: где ситуация наиболее критическая
Серьезная засуха наблюдается почти по всей Украине, за исключением северных и большинства западных районов. Синоптик указал, где сложилась самая сложная ситуация.
Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.
К чему привели длительные периоды без осадков?
Синоптики фиксируют дефицит почвенной влаги из-за длительного отсутствия осадков. По словам Постриганя, в Черкасской области такая ситуация наблюдается с начала лета, а в масштабах страны дефицит влаги продолжается с начала вегетационного периода.
Критическая ситуация сложилась на востоке и юге страны, где почва пересохла на глубину одного метра,
– отметил синоптик.
В то же время северные и большинство западных районов страны пока остаются исключением из общей картины почвенной засухи.
Постигань напомнил, что подобная ситуация уже наблюдалась в годы со схожими погодными условиями. Тогда запасы почвенной влаги восстанавливались до достаточного уровня не раньше второй декады октября.
Напомним, в ближайшие дни осадков в основном не прогнозируется. Однако все же кратковременные дожди, а местами с грозами, возможны в южных и центральных областях 26 и 27 августа. При этом температура воздуха составит преимущественно +8…+15 градусов ночью и до +30 градусов днем.