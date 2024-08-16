Вторая волна жары: как долго будет в Украине, когда и где больше всего пригреет

Сильная жара снова надвигается на Украину. Уже вскоре температура может превысить +35 градусов.

Об этом на брифинге рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха сказала, в каких областях ждать наибольшей жары, передает 24 Канал.

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Сильная жара в Украине

Птуха отметила, что в Украину приближается вторая волна жары. Оно начнется уже с завтрашнего дня, – 17 августа будут более высокие значения температуры.

До этого на территорию нашего государства влиял антициклон, было без осадков. Однако воздушные потоки в нем направлены с северо-запада. То есть с северных широт поступал более прохладный воздух.

В дальнейшем этот антициклон будет отходить в северо-восточном направлении от нас. На территорию Украины будет влиять слабо выраженное поле пониженного давления. Синоптик объяснила: это означает, что время от времени может быть больше облачности, впрочем, будет поступать теплый воздух с Юго-Запада.

Эксперт заметила, что высокие значения температуры, прежде всего, будут в юго-западных и южных областях.

Вот уже с завтрашнего дня по многим южным и юго-западным областям уже может быть сильная жара, то есть +35 – +37 градусов. Пока что первые два дня 17 – 18 августа – местами, но потом, до 21 августа, будет удерживаться. Преимущественно это Юг и Запад Украины, и соответственно будет сильная жара,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, что сильная жара классифицируется с +35 градусов, а до +34 – высокие значения температуры. С субботы во многих областях уже +29 – +34. Между тем на Юго-Западе и Юге +35 – +37 может быть.

По расчетам, до 25 августа может удерживаться сильная жара. По южным областям будет точно, в пределах вот этих местами +35 – +37 градусов. Несколько легче будет по западным и северным областям. Пик придется с 17 по 21. Затем для западных и северных будет определенное ослабление,

– отметила синоптик.

В то же время добавила, информацию еще надо уточнять, ведь погодные процессы изменчивы. Кстати, не ожидается абсолютно сухая погода, без осадков. В частности, на Западе возможны дожди.

Между тем в юго-восточных областях преимущественно будет без осадков. Это будет способствовать высокому уровню пожарной опасности.